الفيفا يمنح سيمونوفيتش حق للعب للمنتخب البوسني

وأخطر الفيفا الاتحاد البوسني للعبة بأن لجنة شؤون اللاعبين بالفيفا وافقت على طلب اللاعب بشأن تغيير أهلية اللعب ليكون من حقه اللعب للمنتخب البوسني علماً بأنه ينتمي لأصول بوسنية.

وسبق لسيمونوفيتش أن لعب لمنتخبات الشباب في كرواتيا لكنه لم يشارك من قبل مع المنتخب الكرواتي الأول.

ويستطيع سيمونوفيتش اللعب للمنتخب البوسني بداية من مباراتي الفريق المرتقبتين أمام منتخبي قبرص وجبل طارق في آب/أغسطس المقبل ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 .

ويطمح اللاعب الشاب في المساهمة مع المنتخب البوسني في بلوغ الفريق نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل.

