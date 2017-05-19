الفيفا يختار عين الصقر لمساعدة الحكام بثلاث بطولات كبرى

وأوضح فيفا أنّه جرى توقيع عقد لاستخدام تقنية عين الصقر في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) التي تنطلق غداً السبت وتستمر حتى 11

حزيران/يونيو المقبل في كوريا الجنوبية، وكأس القارات 2017 المقررة في روسيا في حزيران/يونيو وكأس العالم للأندية المقررة في الإمارات أواخر العام الحالي بعد "مناقصة شاملة ".

وسوف تستخدم التكنولوجيا في مساعدة الحكام في التعامل فقط مع "الأخطاء الواضحة في اللعبات الحاسمة للمباريات"، مثل الأهداف وركلات الجزاء

والأخطاء التي تستدعي بطاقات حمراء.

ويجرى تطبيق استخدام الفيديو لمساعدة الحكام حالياً ضمن مرحلة تجريبية لمدة عامين، ولا يزال بانتظار التصديق النهائي من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) المسؤول عن وضع قوانين اللعبة.