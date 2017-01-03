البلجيكي فيتسل ينتقل إلى تيانجين الصيني

وكان من المتوقع أن ينتقل فيتسيل البالغ من العمر 27 عاماً إلى يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي خاصة وأن عقده مع زينيت كان ينتهي الصيف المقبل، ولكنه فضل الانتقال إلى الفريق الصيني الذي يدربه الإيطالي فابيو كانافارو.

وذكرت تقارير إعلامية أن فيتسيل سيتقاضى 15.3 مليون يورو سنوياً مع فريق تيانجين.

وشارك فيتسل في 78 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا.

وقضى فيتسل المواسم الخمسة الماضية مع زينيت بعدما انتقل اليه من صفوف بنفيكا البرتغالي، علما بأنه بدأ مسيرته في نادي ستاندر لياج.