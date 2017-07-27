البطولة العربية للأندية: الترجي يبلغ نصف النهائي

كما ضمن الفيصلي الأردني بطاقته كأفضل صاحب مركز ثان على الأقل.

في مواجهة الترجي، سجّل أنيس بدري (21 و71) الهدفين ليحقق فريق "باب سويقة" فوزه الثاني مستفيداً من طرد هدّاف المريخ بكري المدينة (27)، بعد الأول على نفط الوسط العراقي 1-0 في الجولة الأولى.

وفي مباراة ثانية، تعادل الهلال السعودي مع نفط الوسط العراقي بهدفين لعبد الكريم القحطاني (52) وأنس زياني (57) مقابل هدفين لصالح سدير (45) وإياد سدير (80).

وصار رصيد الترجي 6 نقاط وخطف بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الثالثة، مقابل نقطتين للهلال ونقطة واحدة لكل من المريخ ونفط الوسط.

ويتأهل بطل كل من المجموعات الثلاث وصاحب أفضل مركز ثان إلى نصف نهائي البطولة التي تختتم في الخامس من آب/أغسطس.

وودّعت الفرق الثلاثة البطولة بعد أن صبّت نتائج الجولة الثانية في مصلحة الفيصلي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط والذي فاز ينتبجة واحدة على الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري 1-0.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، يلعب الفيصلي مع الوحدة الإماراتي الذي خسر مباراتيه الأوليين، فيما يلتقي الأهلي مع حسين داي (3 نقاط لكل منهما) وفوز أحدهما على الآخر يعني وصول رصيده إلى 6 نقاط، وتعادلهما يبقى الفيصلي في الصدارة.

وفي المجموعة الثانية، يتصدر الفتح الرباطي المغربي المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام العهد اللبناني، وهما سليتقيان في الجولة الثالثة والأخيرة، وأي نتيجة لن تأثر على تأهل الفيصلي.

في المقابل، لن يكون لمباراة الزمالك المصري مع النصر السعودي (نقطة لكل منهما) أي أثر.