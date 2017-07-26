وكشف موقع "غلوبو" الإخباري البرازيلي على الانترنت أن السبب وراء قرار اتحاد الكرة البرازيلي هو السعر المرتفع لقيمة إيجار الملعب، بالإضافة إلى الموقف القانوني الغامض له.

وكان ادينور ليوناردو باتشي "تيتي"، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قد طلب لعب مباراته الأخيرة في التصفيات أمام تشيلي في 10 تشرين/أكتوبر المقبل على ملعب ماراكانا.

وستكون مباراة البرازيل المتبقية له على ملعبه في التصفيات أمام الإكوادور في مدينة بورتو أليغري في 31 آب/أغسطس. يذكر أن منتخب "السامبا" تأهل فعلياً لمونديال 2018 بروسيا.

ولم يخض المنتخب الأول البرازيلي أي مباراة على ملعب ماراكانا، منذ نهائي بطولة كأس القارات التي فاز بها في 2013.\

وبعد ذلك التاريخ بعام واحد، أخفق المنتخب البرازيلي في الوصول إلى نهائي مونديال 2014، الذي إقيم على ملعب ماراكانا أيضاً، إثر هزيمته التاريخية في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا بنتيجة 7 -1.

ويدار ملعب ماراكانا، المملوك لولاية ريو دي جانيرو، حالياً بموجب حكم قضائي عن طريق شركة "اوديبريشت" للإنشاءات.

وحاولت الشركة المذكورة، الغارقة في فضائح فساد عديدة، خلال الأشهر الستة الأخيرة التخلي بدون جدوى عن حق امتياز إدارة الملعب.

ومن المنتظر أن تعلن حكومة ريو دي جانيرو قريبا عن مناقصة لبيع الملعب.

وتحوم الشكوك وشبهات الفساد حول الأعمال الإصلاحية لمنشآت الملعب الأسطوري من أجل مونديال 2014، كما هو الحال مع باقي ملاعب البطولة الخمسة الأخرى.

وطالبت ولاية ريو دي جانيرو في أذار/مارس الماضي باستعادة 63 مليون دولار، حصلت عليها الشركة التي أشرفت على الأعمال الإنشائية لملعب ماراكانا بدون وجه حق، بعدما رفعت بدون سند أسعار هذه الأعمال.

وطبقاً للبيانات الصادرة عن مختلف وسائل الإعلام في البرازيل، تكلفت الأعمال الإصلاحية لملعب ماراكانا مليار و 200 مليون ريال برازيلي (380 مليون دولار)، بواقع 500 مليون ريال زائدة عن الـ 700 مليون ريال التي كانت متوقعة لنفس هذه الأعمال في البداية.

ويستضيف ملعب ماراكانا في الوقت الحالي مباريات الدوري البرازيلي، عندما يرغب أحد أندية ريو دي جانيرو في إقامة مبارياته عليه، مثل نادي فلامنغو الذي يتحمل قيمة الإيجار وجميع التكاليف الأخرى من أجل إقامة مبارياته هناك.