الاتحاد الأوكراني لن يشارك في جمعية فيفا العمومية بموسكو

وتوترت العلاقة بين الجمهورية السوفياتية السابقة وروسيا بشكل رهيب، منذ اندلاع تمرد انفصالي تدعمه موسكو في شرق أوكرانيا في 2014.

وقال متحدث باسم الاتحاد لوكالة "فرانس برس" انه كان من المقرر تمثيل أوكرانيا في موسكو بثلاثة مسؤولين كرويين.

وستمنح الجمعية العمومية في 12 و13 حزيران/يونيو حق استضافة مونديال 2026 لأحد ملفي المغرب أو الثلاثي الولايات المتحدة-كندا-المكسيك.

وسترسل أوكرانيا القائم بالإعمال في سفارتها بموسكو كي لا تتعرض لعقوبات الاتحاد الدولي بسب بغيابها.

ولم يتضح على الفور ما اذا كان فيفا سيقبل بتمثيل دبلوماسي بدلا من عضو في الاتحاد الاوكراني.

وكانت أوكرانيا قررت في كانون الثاني/يناير الماضي عدم ارسال مسؤوليها إلى كأس العالم المقررة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو في أول بطولة عالمية تقام في شرق القارة الأوروبية، علماً بأنها لم تتأهل إلى النهائيات.