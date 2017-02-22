الاتحاد الأفريقي يريد 10 مقاعد في مونديال 2026

وعقد رؤساء الاتحادات الأفريقية اجتماعات مغلقة على مدى يومين في جوهانسبورغ مع رئيس الاتحاد الدولي، السويسري جاني إنفانتينو.

ونقل راديو جوهاسبورغ عن رئيس اتحاد جنوب أفريقيا داني جوردان قوله "جميع الاتحادات (الأفريقية) تدعم رفع عدد مقاعد كأس العالم وتأمل بعشرة مقاعد لأفريقيا".

وأوضح رئيس أحد الاتحادات الإفريقية لفرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه "كان من الجيد التحدث مباشرة إلى رئيس الفيفا حول المسائل التي تهمنا في ادارة اتحادنا".

وصادق الاتحاد الدولي في 10 كانون الثاني/يناير بالاجماع على زيادة عدد المنتخبات إلى 48 اعتباراً من مونديال 2026، مع دور أول من 16 مجموعة من 3 فرق.

ويبقى الآن معرفة عدد المقاعد الإضافية المخصصة لكل اتحاد، وهي القضية التي لم تحدد بعد. وسيتم تحديد هذه المسألة في الجمعية العمومية المقبلة للفيفا والمقررة في أيار/مايو في العاصمة البحرينية المنامة.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أوضح قبل أيام أنه سيطالب برفع حصة القارة في كأس العالم من 13 إلى 16 مقعداً.

وسبق أن أشار مصدر في الاتحاد الدولي إلى أنه بموجب الاقتراح الجديد، ستحصل أوروبا على ثلاثة مقاعد اضافية ليصبح نصيبها 16، وأفريقيا أربعة مقاعد اضافية (لها 5 الآن)، فيما ستنتقل أميركا الجنوبية من 4.5 الى 6.5 مقعداً (6 + مباراة فاصلة).