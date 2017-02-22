الإمارات تطلب تأجيل خليجي 23

وأكد المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة، في تصريحات إعلامية أن الطلب جاء بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، لتزامن إقامة البطولة مع موعد النسخة الرابعة عشرة لكأس العالم للأندية والتي تستضيفها أبو ظبي خلال الموعد نفسه، مضيفاً "ننتظر رأي الاتحاد الخليجي بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة".

وأوضح بن غليطة أن الشركة المروجة للبطولة الخليجية لا تزال تدرس عروض تسويق البطولة تلفزيونياً، وسيتم طرح تصورها خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الخليجي.

ونفى بن غليطة بث منافسات البطولة حصرياً على إحدى القنوات التلفزيونية، وقال : "هذا كلام سابق لأوانه، وسوف يتبلور الموقف خلال الفترة المقبلة".