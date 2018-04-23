الإعلان عن شراكة الخطوط الجوية القطرية مع نادي روما



وذكر روما في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسر نادي روما الإعلان عن أنّ الخطوط الجوية القطرية أصبحت الشريك العالمي الرسمي".

وأضاف روما في تغريدة تضمنت صورة لنجوم الفريق يرتدون أقمصة روما التي حملت شعار الخطوط الجوية القطرية:"الاتفاق ينص على أنّ الخطوط الجوية القطرية هي الراعي الجديد لأقمصة الفريق".

#ASRoma is delighted to announce @qatarairways as the club’s Main Global Partner and new shirt sponsor#GoingPlacesTogether pic.twitter.com/1q7viSu5nn — AS Roma English (@ASRomaEN) April 23, 2018





وقال جيم بالوتا رئيس نادي روما: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة التاريخية، يأتي الإعلان في وقت مهم في تاريخ النادي".

وأضاف: "مع الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والملعب الجديد المقرر أن يبنى في وقت لاحق نفتخر أننا سنرتدي شعار الخطوط الجوية القطرية على أقمصتنا".



وجاء في موقع الشركة الراعية على الإنترنت: "يسرنا الإعلان عن الشراكة مع أحد أعرق الأندية الإيطالية لكرة القدم".

وأضاف بيان الشركة: "تنص هذه الاتفاقية، التي تعد الأكبر في تاريخ نادي روما، على وضع شعار الخطوط الجوية القطرية على قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2020-2021".

وكانت أسهم روما الإعلامية قد ارتفعت بشكل ملحوظ عقل الفوز على برشلونة 3-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكانت الخطوط الجوية القطرية الشركة الراعية للعديد من الأندية الكبرى وخاصة برشلونة الإسباني في السنوات السابقة.