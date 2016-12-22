الأرجنتين تنهي عام 2016 متربعةً على عرش المنتخبات

واحتفظ المنتخب الأرجنتيني بصدارة التصنيف العالمي يليه المنتخب البرازيلي ثم المنتخب الألماني في المركز الثالث.

وتمتلك الأرجنتين 1634 نقطة مقابل 1544 نقطة للبرازيل و1433 نقطة لألمانيا.

وحل منتخب تشيلي في المركز الرابع برصيد 1404 نقطة يليه منتخب بلجيكا في المركز الخامس برصيد 1368 نقطة ثم منتخب كولومبيا في المركز السادس برصيد 1345 نقطة ثم منتخب فرنسا في المركز السابع برصيد 1305 نقطة ثم منتخب البرتغال في المركز الثامن برصيد 1229 نقطة ثم منتخب اوروغواي في المركز التاسع برصيد 1187 نقطة وأخيرا منتخب إسبانيا في المركز العاشر برصيد 1166 نقطة.

وفي تصنيف قارة إفريقيا، تصدر منتخب السنغال التصنيف يليه منتخب كوت ديفوار ثم منتخب تونس ثم مصر ثم الجزائر.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب كوريا الجنوبية ثم منتخب اليابان ثم منتخب أستراليا ثم المنتخب السعودي.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني تصنيف قارة أميركا الجنوبية يليه منتخب البرازيل ثم منتخب تشيلي ثم منتخب كولومبيا ثم منتخب أوروغواي.

وتصدر منتخب كوستاريكا تصنيف منتخبات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونميبول) يليه منتخب المكسيك ثم منتخب أميركا ثم منتخب بنما ثم منتخب هايتي.