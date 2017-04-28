الأرجنتين "اختارت" سامباولي مدرباً!

اوقال تابيا الخميس لشبكة "أي أس بي أن" الرياضية، "سنفاوض على رحيل سامباولي عن إشبيلية، لأنه المدرب الذي اختاره الاتحاد في منصب مدرب منتخب الأرجنتين".

وتابع: "يمكنني التأكيد أن سامباولي هو مرشحنا الوحيد".

وتأمل الأرجنتين منذ أسابيع في تولي سامباولي المهمة خلفاً لإدغاردو باوتسا المقال، لكن نظراً لارتباطه بالفريق الأندلسي، درس الاتحاد خيارات أخرى مثل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي حال اتمام انتقاله، سيشغل سامباولي (57 عاماً) الذي قاد تشيلي لإحراز لقب كوبا أميركا 2015 على حساب الأرجنتين، بدلاً من باوتسا المقال في 10 نيسان/أبريل الجاري لسوء النتائج في تصفيات مونديال 2018 في روسيا، على رغم تواجد لاعبين مميزين في صفوفه على غرار ليونيل ميسي وسيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا وغونزالو هيغواين.

وكان سامباولي أعلن مؤخراً أنه يحلم بتدريب ميسي، كما إن اسمه تردد لتدريب برشلونة خلفًا للإسباني لويس أنريكي الذي سيترك الفريق في نهاية هذا الموسم.

وخلال مسيرته التدريبية التي امتدت 15 عاماً مع الأندية في البيرو والإكوادور وتشيلي وأخيراً في أوروبا، كان أفضل إنجاز لسامباولي قيادة تشيلي للقب كوبا أميركا للمرّة الأولى في تاريخها عام 2015.

ويعتمد سامباولي، تلميذ الرمز مارسيلو بييلسا، على الأسلوب الهجومي الذي يتناقض مع أسلوب اللعب المتواضع الذي ظهر به المنتخب الأرجنتيني منذ تعاقده مع باوتسا.