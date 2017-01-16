استقالة مدير الكرة في الاتحاد الألماني

وعمل فليك (51 عاماً) مساعداً لمدرب ألمانيا يواكيم لوف ما بين 2006 و2014 وكان مع الفريق عندما فاز بكأس العالم في البرازيل.

وقال فليك الذي كان مرتبطاً بعقد ينتهي في 2019 في بيان: "أمضيت عشرة أعوام ناجحة لكنها كانت مليئة بالعمل الشاق في الاتحاد الألماني، السبب الوحيد للاستقالة هو رغبتي الشخصية في الاهتمام بصورة أكبر بأسرتي في المستقبل".

وخلال وجوده مع منتخب ألمانيا وصل الفريق إلى الدور قبل النهائي على الأقل في كل البطولات الكبرى التي خاضها، وتولى فليك منصبه الحالي في 2014.

وسيتولى هورست روبيش مدرب فريق الشباب السابق وبصورة مؤقتة منصب مدير الكرة في الاتحاد الألماني بدلاً من فليك على أن يتم الإعلان عن المدير الدائم للكرة في أيلول/سبتمبر المقبل.