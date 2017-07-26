استقالة تيريم من تدريب منتخب تركيا

وأوضح الاتحاد التركي في بيان "تقرر أنه من الأفضل للطرفين أن ينفصلا"، في حين قال رئيس الاتحاد يلديريم ديميرورن إن الانفصال كان "باتفاق متبادل".

وتأتي الاستقالة بعد أن نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الشهر الحالي صوراً لتيريم خلال عراك في مطعم للكباب مجاور لمطعم زوجي ابنتيه في مقاطعة ايجيان في إزمير.

وأشارت وسائل الاعلام المحلية إلى أن العراك يتعلق بالتنافس التجاري.

ودافع تيريم عن تصرفه قائلاً "لقد ذهبت لحل القضية وليس للقتال".

وأوضحت وسائل الاعلام التركية أن خمسة أشخاص جرحوا في الشجار الذي تورّط فيه صهرا تيريم واثنان من رجال الأمن.

ويعتبر تيريم (63 عاماً) من الشخصيات الهامة في كرة القدم التركية، وهو يشرف على المنتخب الوطني منذ آب/أغسطس 2013.

وسبق له تدريب المنتخب مرتين سابقتين، الأولى من عام 1993 إلى 1996، والثانية من 2005 إلى 2009. وحقق المنتخب نتائج لافتة تحت إشرافه أبرزها وصوله إلى الدور نصف النهائي من كأس أوروبا عام 2008.

ويملك تيريم أفضل سجل في تاريخ المدربين الأتراك، فهو أحرز لقب بطولة الدوري المحلي 6 مرات مع غلطة سراي وقاده إلى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2000.

واستلم تيريم الادارة الفنية لغلطة سراي للمرة الثالثة في أيار/مايو 2011 بعد الأولى بين 1996-2000، والثانية بين 2002-2004، وقاده إلى اللقب المحلي في الموسمين الأولين له.

وسبق لتيريم تدريب فيورنتينا (2000-2001)، وميلان الإيطاليين (2001).