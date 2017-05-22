إعادة انتخاب فيار رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم

ونال فيار (67 عاماً) الذي ترشح لولاية مدتها أربع سنوات، 112 صوتاً في مقابل 11 ورقة بيضاء وستة اوراق ملغاة، بحسب ما ذكر الاتحاد الإسباني على موقعه الالكتروني.

ويشغل فيار منصبه دون توقف منذ 1988، وهو أحد نواب رئيس الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا).

لإلا ان ترشحه الحالي لقي معارضة من رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الذي وصفه بالإقطاعي.

كذلك سعا أمين سر الاتحاد الإسباني خورخي بيريز إلى الترشح ضده، لكنه أحجم معترضاً على ما وصفه بـ "مخالفات في آلية اقتراع الأندية وتشكيل أعضاء مجلس الاتحاد". وتقدم بمراجعة لدى المحكمة الرياضية العليا الإسبانية، التي لم تحدد موعداً للنظر في الدعوى.

وسبق لفيار الذي لعب في صفوف أتلتيكو بلباو والمنتخب الإسباني، أن ترشح لرئاسة الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي، إلا أنه أحجم عن متابعة السباق، وقال آنذاك إن "العديد من المسؤولين في كرة القدم الإسبانية ألحوا علي لمواصلة العمل في الاتحاد الإسباني الذي كرست القسم الأكبر من حياتي في قيادته".