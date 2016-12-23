إصابة مقلقة للفرنسي جينياك في المكسيك

وتم إسعاف الدولي الفرنسي داخل أرضية الملعب إثر اصطدامه مع مدافع الفريق المنافس برونو فالديز، ولكن الأطباء قرروا نقله في سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي مزيداً من العلاج بعد أن شخصوا فقدان ذاكرة قصير أصابه.

وسعى مدرب تيغريز، ريكاردو فيريتي إلى طمأنة الجماهير ووسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة مؤكداً أن وضعية لاعب مرسيليا السابق تتطلب 24 ساعة لمعرفة تفاصيلها الدقيقة.