أوساين بولت يحصل على عرض براتب مخفض من ناديه الأسترالي



وقال وكيل العداء الجامايكي ريكي سيمز لشبكة "بي بي سي": "استطيع التأكيد ان أوساين حصل على عقد رسمي من سنترال كوست مارينرز".

وعن عمر 32 عاما، يحاول "البرق" حامل ثماني ذهبيات أولمبية، تحقيق حلمه باحتراف كرة القدم. وبعد محاولات فاشلة عبر سلسلة تجارب مع فرق في ألمانيا، جنوب أفريقيا والنروج، التحق بولت بهذا النادي الصغير الواقع في غوسفورد على بعد 75 كلم شمال سيدني، حيث يخوض تجارب منذ بداية آب/أغسطس الماضي.

ونجح صاحب القميص رقم 95، في إشارة الى رقمه القياسي العالمي في سباق 100م (9.58 ثوان)، في تسجيل ثنائية في أول مباراة يخوضها اساسيا في لقاء ودي لفريقه في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن وبحسب صحيفة "دايلي تلغراف" الصادرة في سيدني، لم يعرض على بولت الا جزء من مبلغ ثلاثة ملايين دولار أسترالي، قرابة 1.8 مليون يورو، إثر مفاوضات أولية في أيار/مايو الماضي.

ووعد مالك النادي الأسترالي مايك تشارلزوورث بتأمين 920 ألف يورو-يضاف اليها عائدات سيحصل عليها النادي من الاتحاد الأسترالي (زهاء 460 الف يورو) ومن رعاة آخرين- إلا أن القيمة التي عرضت على الجامايكي تبدو أقل من ذلك، بحسب الصحيفة الأسترالية.

وقال مدرب الفريق مايك ميلفي بعد التعادل مع بريزين رور الأحد في الدوري في غياب بولت غير الموقع رسميا على كشوفات الفريق، انه لم يسمع بمقترح عقد... في وقت نوه فيه بنوعية المهاجمين المتوافرين لديه.

وقال المدرب "نستطيع النظر الى هجومنا الحالي ونتساءل ما إذا كان (بولت)يستطيع حجز مكان له فيه".

واضاف "أدرك أن هذه القصة مهمة بالنسبة للجميع. لكنكم تكلموني حصرا عن الشائعات. في حين أنى لا أعرف عن ماذا تتحدثون، وهذه هي الحقيقة".

ويعتمد فريق مارينرز في خط هجومه على الدوليين الأسترالي طومي اور، والاسكتلندي روس ماكغورماك المعار من أستون فيلا الإنكليزي.

وكان بولت رفض الخميس الماضي عرضا من نادي فاليتا أف سي المالطي، كما ذكر وكيله.