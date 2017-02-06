سوبر بول 2017: وقت إضافي تاريخي

استمرت المحاولات المستمرة للاعبي نيو إنغلاند باتريوتس للعودة إلى اللقاء والبحث عن تقليص النقاط وفور انطلاق الربع الأخير حصل لاعبو باتريوتس على خطأ نتيجة الإطاحة بتوم برادي تمكن من خلاله الفريق الأبيض من تسجيل "Field goal" وإضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده فوصلت النتيجة إلى (28-12).

منحت النقاط الثلاثة الحماس والقوة لنيو إنغلاند فكثف الفريق هجومه وضغط بكل خطوطه على لاعبي فالكونز الذين نال منهم التعب بشكل واضح مع نهاية المباراة، ومنح ذلك الفرصة لداني إيماندولا لتسجيل الـ" Touchdown" الثاني لفريقه ثم تحصل الباتريوتس على نقطتين إضافيتين لتصل النتيجة إلى (28-20) فازدادت المواجهة اشتعالاً قبل خمس دقائق على نهايتها.

استوعب الصقور صدمة تقليص الفارق سريعاً ومجدداً نشط الثنائي مات ريان وديفونتا فريمان كما تألق بتحركاته الرائعة هوليو جونز، وعلى الرغم من ذلك لم يدب اليأس في لاعبي باتريوتس الساعين للقب الخامس في مسيرتهم، وبالفعل مع دخول المباراة في الدقيقتين الأخيرتين، قام لاعبو الفريق الأبيض بهجمة رائعة قادها توم باردي وتمكن بعدها جيمس وايت من إحراز الـ" Touchdown" الحاسم للفريق الأبيض، أعقبه تسجيل نقطتين لينتهي الربع الأخير على وقع تعادل أسطوري بنتيجة (28-28) لتذهب المواجهة الكبرى إلى وقت إضافي لأول مرة في تاريخ الـ"سوبر بول"