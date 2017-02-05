سوبر بول 2017: انطلاق المواجهة الكبرى

انطلقت رسمياً النسخة الـ51 من مواجهة سوبر بول الكبرى بين نيو إنغلاند باتريوتس وأتلانتا فالكونز بغناء النشيد الوطني الأميركي وسط حشد وتشجيع هائل من الجماهير الحاضرة والتي وصلت إلى أكثر من ثمانين ألف متفرجاً.

النشيد الوطني الأميركي قام بغنائه المغني لوكا براين البالغ من العمر 40 عاماً.

تستضيف مدينة هيوستن لقاء الـ"سوبر بول" للمرة الثالثة في تاريخها وكان الحدث الكبير قد أقيم فيها عامي 1974 و2004.

وكان أول ظهور لنيو إنغلاند باتريوتس في الـ"سوبر بول" عندما تأهل للمواجهة الكبرى رقم 20 والتي أقيمت مطلع عام 1986 ووقتها حصل الفريق على المركز الثاني عقب خسارته أمام شيكاغو بيرز (46-10)، علماً بأن الفريق ظهر في المباراة النهائية 8 مرات وهذا هو الظهور التاسع وقد حصد لقب السوبر بول أعوام ( 2001-2003-2004-2014) فيما حل ثانياً أعوام (1985-1996-2007-2011).

من جهته يعد هذا هو الظهور الثاني لفريق أتلانتا فالكونز في نهائي السوبر بول وكانت المرة الأولى عام 1999 عندما خسر أمام دينفر برونكوس (34-19).