كل ما تريد معرفته عن مواجهة الـ "سوبر بول" الكبرى

أحمد النفيلي

ينتظر بترقب شديد عشاق الرياضة في العالم أجمع وفي الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص فجر الاثنين، أحد أهم المواجهات الرياضية المرتقبة والتي تقام سنوياً وهو النهائي الرسمي لموسم كرة القدم الأميركية، إحدى أهم وأكثر الرياضات شعبية على الإطلاق في بلاد العم سام.

ويعد نهائي السوبر بول هو أحد أبرز الأحداث على الإطلاق في أميركا وهي تجربة إنسانية ثرية يعيش فيها مئات الآلاف من الزوار في المدينة التي تستضيف الحدث أجواءً فنية ورياضية مميزة طيلة المواجهة بل وقبلها أيضاً.

فما هي أبرز حقائق تلك المباراة ولماذا تعد من أكبر وأهم الأحداث الرياضية في العالم؟

1. مواجهة السوبر بول هي نهائي دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين وهي تقام سنوياً في يوم الأحد الأول من شهر شباط/فبراير.

2. مسابقة دوري كرة القدم الأميركية هي مسابقة تنقسم إلى قسمين القسم الأول: هو الدوري الوطني لكرة القدم (NFC)، والقسم الثاني هو الدوري الأميركي لكرة القدم (AFC)، كل قسم يتنافس فيه 16 فريقاً، وفي نهاية المسابقة يلتقي بطلا كل قسم في المواجهة النهائية التي تسمى بالـ "سوبر بول".

3. في عام 1967 أقيمت أول مواجهة "سوبر بول" وكانت بين كانساس سيتي تشيفس وغرين باي باكرز وانتهت بفوز باكرز (10-35) فتوج بأول ألقاب البطولة.

4. أكثر الفرق تتويجاً بلقب دوري كرة القدم الأميركية وفوزاً في نهائي السوبر بول هو فريق بيتسبرغ ستيلرز الذي خاض 8 نهائيات فاز في 6 منها، أعوام ( 1974 – 1975 – 1978 – 1979 – 2005 – 2008 ) فيما خسر مواجهتين عامي 1995 و2010.

5. تعد عائدات البث لمواجهة السوبر بول هي الأعلى على الإطلاق على صعيد تغطية الأحداث الرياضية في العالم ويبلغ سعر بث إعلان مدته 30 ثانية خلال المباراة 5 مليون دولار.

6. في عام 2015 حقق نهائي "سوبر بول" أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية بعد أن تابعه 114.4 مليون مشاهد، فيما بلغ عدد التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول المباراة في نهائي 2015 أكثر من 28.4 مليون تغريدة.

7. الكأس التي تهدى لبطل الـ"سوبر بول" تسمى كأس فينس لمباردي وهو أحد أشهر وأبرز المدربين في تاريخ كرة القدم الأميركية، ولد في واشنطن وتوفي عام 1970 عن عمر ناهز الـ57 عاماً واختير أفضل مدرب في مواسم 1959 و1961 كما أحرز لقب النسختين الأوليتين من مواجهة الـسوبر بول الكبرى عامي (1968-1967)

8. النهائي الذي شهد أكبر عدد من الحضور الجماهيري كان النهائي السابع عشر في تاريخ المواجهة الكبرى السنوية وحضره 103,667 متفرجاً وأقيم في الثلاثين من كانون الثاني/يناير عام 1983 وانتهى بفوز واشنطن رد سكينز على ميامي دولفينز (17-27).

9. منذ أن أقيمت أولى مواجهات الـ" سوبر بول" عام 1967 وحتى الآن استضافت الحدث الرياضي الكبير 15 مدينة أكثرها كان مدينة ميامي وتحديداً منطقة ميامي متروبولبيتان التي استضافت النهائي 10 مرات، أعوام (1968 – 1969 – 1971 – 1976 – 1979 – 1989 – 1995 – 1999 – 2007 – 2010 ) كما سيقام بها النهائي الكبير عام 2020.

10. أكثر الملاعب استضافة لمباراة السوبر بول هو ملعب " مرسيدس بنز سوبردوم" المتواجد في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا وأقيمت المباراة في هذا الاستاد سبعة مرات أعوام ( 1978 – 1981 – 1986 – 1990 – 1997 – 2002 – 2013).