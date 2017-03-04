نوفيتسكي يحدد موعد الرحيل عن دالاس

وصرح نوفيتسكي (38 عاماً) الذي بدأ مسيرته في الدوري الأميركي مع دالاس عام 1998، لأحد المواقع الرياضية "خوض 20 موسمًا مع فريق واحد سيكون شيئاً عظيمًا".

وأضاف سادس أفضل مسجل في تاريخ الدوري الأميركي: "اعتقد بأن كوبي براين (نجم لوس أنجليس ليكرز سابقاً) هو الوحيد الذي حقق هذا الرقم. فضلاً عن أني أكون قد بلغت الأربعين من العمر في نهاية ذلك الموسم".

وتابع: "آمل أن أنهي هذا الموسم بشكل جيد وأن أنجح في الموسم المقبل بأقل الاصابات".

وغاب نوفيتسكي عن 23 من أول 29 مباراة لفريقه هذا الموسم بسبب الاصابات المتكررة في وتر أخيل، علماً بأن عقده مع دالاس ينتهي في حزيران/يونيو 2018 ويؤمن له أجراً سنوياً يصل إلى 25 مليون دولار.

وأحرز نوفيتسكي مع دالاس اللقب عام 2011، وكان أول لاعب أوروبي يخوض مباراة كل النجوم السنوية بين نجوم المنطقتين الغربية والشرقية، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري عام 2007.

ولم يضمن الجناح الألماني القوي الذي نشأ في نادي فورتسبورغ في مقاطعة بافاريا، حتى الآن اللعب في البلاي أوف في نيسان/أبريل، فدالاس يحتل حاليًا المركز 11.