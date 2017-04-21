غياب ماهينمي مباراتين عن واشنطن ويزاردز

أعلن مدرب واشنطن ويزاردز سكوت بروك، أن الاحتياطي الفرنسي في الفريق إيان ماهينمي (30 عاماً) سيغيب عن مباراتي فريقه في أرض مضيفه أتلانتا هوكس، في الأدوار الاقصائية "البلاي أوف" من الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.

ويعاني ماهينمي إصابة في ركبته اليسرى، علماً أن فريقه متقدم 2-صفر من سبع مباريات ممكنة. وقال المدرب أن اللاعب يتعافى يوماً بعد يوم، "لكننا سنتركه يرتاح بعيداً من الضغوط".

ويبلغ معدل ماهينمي 5,6 نقاط إلى 4,8 كرات مرتدة في 31 مباراة خاضها كلاعب احتياط.

وسبق لماهينمي، من أب بنيني وأم جامايكية، أن لعب في فرنسا قبل انضمامه إلى سان أنتونيو سبيرز في 2007، ثم لعب لدالاس مافيريكس وإنديانا بيسرز، قبل انضمامه إلى واشنطن في تموز/يوليو الماضي. وغاب عن المباريات الـ14 الأولى لفريقه هذا الموسم، بعد خضوعه لجراحة في ركبته.