عائلة باتشوليا تلقت تهديدات بعد تسببه باصابة لينارد

كشف الجورجي زازا باتشوليا لاعب ارتكاز غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ان عائلته تلقت تهديدات بعدما تسبب بإصابة هداف سان انتونيو سبيرز كاوهي لينارد والحؤول دون مشاركته في نهائي المنطقة الغربية ضد ووريرز.

ويخوض غولدن ستايت وسان انتونيو نهائي الغربية (نصف نهائي الدوري)، ويتقدم وصيف 2016 وبطل 2015 على سبيرز بنتيجة 3-صفر، وبات على مشارف بلوغ نهائي الدوري للسنة الثالثة تواليا.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "يو اس ايه توداي" الاميركية عن باتشوليا قوله "في امكانهم تهديدي، لكن لا تهددوا زوجتي أو تتحدثوا عن أولادي... هذا أمر مؤلم".

أضاف "لا مشكلة لدي شخصيا في التعامل مع هذا النوع من الأمور، لكنني أكره ان أرى عائلتي تزج في هذا الموضوع. لا علاقة لزوجتي ولأولادي بهذه القضية".

واسف باتشوليا لتصريحات مدرب سان انتويو غريغ بوبوفيتش بعد المباراة الاولى من السلسلة، والتي أصيب خلالها لينارد في كاحله الايسر.

وقال اللاعب الجورجي "لا اقول ان كل هذا خطأ بوبوفيتش، لكني اعتقد بأن ما قاله كان له تأثير كبير. استمع المشجعون الى رسالته وقالوا +نعم، بوبوفيتش قال ذلك، وعليه.. نمض+".

وكان بوبوفيتش اعتبر بعد المباراة ان باتشوليا تموضع بشكل متعمد قرب لينارد اثناء تسديد الاخير الكرة، في محاولة لزعزعة توازنه، معتبرا ان ذلك "عمل خطير ولا يمت بصلة للعب النظيف".

أضاف "من سيهتم بمعرفة ما اذا كانت هذه الحركة غير متعمدة؟".

وكان لينارد تعرض في الدور الثاني من "البلاي أوف" لإصابة في الكاحل نفسه. ومنذ إصابته أمام غولدن ستايت، غاب عن نهائي المنطقة الغربية، ما انعكس سلبا على أداء فريقه.

وسيكون غولدن ستايت الاثنين أمام فرصة حسم نهائي المنطقة الغربية، اذ يتأهل الى النهائي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة.