جميس واثق من كليفلاند في البلاي أوف

وقال جيمس: "لدينا فرصة جيدة للفوز بكل شيء، إلا أن ذلك يبدأ مع منافسنا خلال يومين"، في إشارة للمباراة الأولى المقررة مساء السبت.

أضاف: "علينا أن نكون مصممين لكن علينا أيضاً أن نكون أذكياء جدا ًفي ما يتعلق بأسلوب لعبنا وكيف نطبقه. على رغم كل ما جرى مع الفريق، إلا أننا لا نزال في موقع يتيح لنا تقديم أمر مميز".

وعلى رغم ان كليفلاند تفوق على إنديانا 3-1 في مجموع المباريات الأربع التي خاضاها خلال الموسم المنتظم، إلا أن جيمس شدد على أن التحدي الحاضر هو ما يجب التركيز عليه.

وقال: "لن أركز على ما جرى خلال الموسم المنتظم، أكان لجهة الاصابات أو الانتصارات الجيدة أو الخسارات السيئة"، مضيفاً: "لدينا فريق جيد في المرحلة النهائية وهذا أفضل ما يمكن أن أطلبه حالياً".

وتابع: "لا يمكنني أن أفكر بالماضي. الحاضر هو ما يهم".

وكان كليفلاند حقق انجازاً تاريخياً في نهائي الموسم الماضي، إذ قلب تخلفه 1-3 أمام غولدن ستايت ووريرز بطل 2015، إلى فوز 4-3.

ولم يخف جيمس تطلعه إلى قيادة فريقه مجدداً على أرض الملعب.

وقال: "علينا أن نستعد. لا شيء تغير بالنسبة إلي. يجب علي أن أكون قائد الفريق في كل مرة أنزل إلى أرض الملعب"، مضيفاً: "علي أن أقود هؤلاء الشبان وأضعهم في المواقع الصحيحة ليكونوا ناجحين".