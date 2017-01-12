كأس ملك إسبانيا: كتيبة زيدان تتأهل وتحطم رقماً قياسياً

وتأهل ريال لفوزه ذهاباً 3-صفر على أرضه.

وكان الفريق الملكي عادل رقم غريمه برشلونة بخوض 39 مباراة متتالية من دون هزيمة، وبتعادله مع إشبيلية رفع رصيده إلى 40 متتالية من دون خسارة.

على ملعب رامون سانشيس بيسخوان، أراح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو استعداداً لمواجهة إشبيلية في الدوري الأحد.

وخاض ريال المباراة مطمئناً بعد فوزه الكبير ذهاباً، في غياب رونالدو، أفضل لاعب في العالم لعام 2016.

الا أن مباراة الأحد في الدوري أهم، اذ يتصدر النادي الملكي الترتيب بفارق أربع نقاط عن اشبيلية الثاني، علماً أن لريال مباراة مؤجلة.

وسبق لزيدان أن أعلن عزمه اراحة رونالدو (31 عاماً) للحفاظ على لياقته حتى نهاية الموسم، في ظل جدول مزدحم للمباريات هذه الفترة. وغاب عن اللقاء أيضاً لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بقرار من زيدان، والثنائي ايسكو والكولومبي خاميس رودريغيز بسبب الاصابة، الا أن النادي استعاد خدمات قائده سيرخيو راموس الذي خاض مباراته الأولى في 2017.

كما تعافى من الاصابة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز.

وافتتح اشبيلية التسجيل مبكراً بهدف عكسي من رأس مدافع ريال البرازيلي دانيلو في شباك الحارس كيكو كاسيا (10).

لكن ريال عادل مطلع الشوط الثاني من مجهود فردي لماركو اسنسيو (48).

واستعاد لاعب إشبيلية الجديد المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش تقدم الفريق الأندلسي بعد 9 دقائق من نزوله بديلا (54).

ونجح إشبيلية في صنع فارق هدفين عن طريق فنسنت ايبورا (77)، بيد أن سيرخيو راموس هز شباك فريقه السابق من نقطة الجزاء ليقتل أخر آمال الفريق المضيف (83).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قام الفرنسي كريم بنزيمة بمجهود فردي قبل أن يسجل هدف التعادل لفريق العاصمة.