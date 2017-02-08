كأس ملك إسبانيا: ألافيس يلحق ببرشلونة إلى النهائي

وسجل إدغار منديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وكان الفريقان تعادلا سلبا ذهابا على أرض سلتا فيغو الذي كان أخرج ريال مدريد من الدور ربع النهائي.

وكان برشلونة بلغ المباراة النهائية للموسم الرابع على التوالي بتعادله مع ضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 الثلاثاء في إياب نصف النهائي على ملعب "كامب نو"، بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهابا الأسبوع الماضي.

وتقام المباراة النهائية في 27 أيار/مايو المقبل.