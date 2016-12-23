كأس الملك - قرعة صعبة على برشلونة وريال مدريد
كشفت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهات متفاوتة الصعوبة كان أبرزها اصطدام برشلونة حامل اللقب بنظيره أتلتيك بيلباو.
وتعد المباراة بالغة الصعوبة بالنسبة للفريقين خاصة وأنّ برشلونة هو أكثر من رفع كأس الملك (28) متفوقاً على أتلتيك بيلباو بالذات الذي فاز بالبطولة (23 مرة).
من جهته سيلعب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني مع وصيف كأس الملك السنة الفائتة إشبيلية والذي يقدم أداءً مميزاً هذا الموسم.
ولم ترحم القرعة كل من فياريال وفالنسيا حيث سيلتقي الأول مع ريال سوسييداد والثاني مع سلتا فيغو.
وسيلعب لاس بالماس مع أتلتيكو مدريد وألكاركون مع قرطبة، وكذلك ديبورتيفو مع ألافيس وأوساسونا مع إيبار.
القرعة كاملة
وستجري مباريات الذهاب في الرابع من شهر يناير/كانون الثاني القادم والعودة في الحادي عشر منه، علماً أنّ بيلباو سيلعب الذهاب على أرضه مثله مثل ريال مدريد وفالنسيا وبقية الفرق الموجودة في الطرف الأيسر.