كأس الملك - قرعة صعبة على برشلونة وريال مدريد

وتعد المباراة بالغة الصعوبة بالنسبة للفريقين خاصة وأنّ برشلونة هو أكثر من رفع كأس الملك (28) متفوقاً على أتلتيك بيلباو بالذات الذي فاز بالبطولة (23 مرة).

📌 ¡El Athletic Club será el rival del Barça en los octavos de final de la Copa! La ida se jugará en San Mamés #FCBlive #CopaFCB #ForçaBarça pic.twitter.com/3Q80ddgbHT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 23, 2016

من جهته سيلعب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني مع وصيف كأس الملك السنة الفائتة إشبيلية والذي يقدم أداءً مميزاً هذا الموسم.

🏆👑🆚 #RMCopa



¡Nuestro rival en los octavos de final de la Copa del Rey es el @SevillaFC!#HalaMadrid pic.twitter.com/rAzqBbQBQo — Real Madrid C. F. (@realmadrid) December 23, 2016

ولم ترحم القرعة كل من فياريال وفالنسيا حيث سيلتقي الأول مع ريال سوسييداد والثاني مع سلتا فيغو.

وسيلعب لاس بالماس مع أتلتيكو مدريد وألكاركون مع قرطبة، وكذلك ديبورتيفو مع ألافيس وأوساسونا مع إيبار.

القرعة كاملة

📌 Así han quedado los cruces de los octavos de la Copa. El Athletic Club, rival del Barça https://t.co/zrBYqvtRb4 #CopaFCB #ForçaBarça pic.twitter.com/UBQNiXTlwx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 23, 2016

وستجري مباريات الذهاب في الرابع من شهر يناير/كانون الثاني القادم والعودة في الحادي عشر منه، علماً أنّ بيلباو سيلعب الذهاب على أرضه مثله مثل ريال مدريد وفالنسيا وبقية الفرق الموجودة في الطرف الأيسر.