سلتا فيغو وألافيس يؤجّلان الحسم لموقعة الإياب

وبهذا التعادل على ملعب "بالايدوس" تأجّل حسم التأهل إلى النهائي إلى مباراة العودة على ملعب ألافيس "مينديزوروزا" الأربعاء المقبل.

جدير بالإشارة إلى أنّ ذهاب الدور نصف النهائي الثاني انتهى على تفوق برشلونة في ملعب "فيثنتي كالديرون" بالذات على حساب أتليتكو مدريد (1-2)، وهو ما يعطيه ثقة كبيرة لاقتطاع تذكرة العبور إلى نهائي الكأس، المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها (28 لقباً).