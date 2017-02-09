كأس ملك إسبانيا: سواريز يغيب عن النهائي

وتلقى مهاجم الاوروغواي الدولي بطاقة صفراء ثانية في إياب الدور نصف النهائي امام نادي العاصمة الإسبانية الثلاثاء، والذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب كامب نو التابع لبرشلونة. وتأهل حامل اللقب الى النهائي بنتيجة الذهاب والاياب 3-2.

وقال الاتحاد الاسباني الخميس إن سواريز "اخذ الكثير من الوقت لمغادرة أرض الملعب، وعندما قام بذلك بقي في النفق بدلاً من الانتقال مباشرة الى غرف تبديل الملابس"، وذلك لتبرير فرض عقوبة الايقاف مباراتين بدلاً من مباراة واحدة.

وكان سواريز مسجل الهدف الوحيد لفريقه الاربعاء.

ويلاقي برشلونة الذي يبلغ النهائي للمرة الرابعة توالياً، الافيس في النهائي المقرر في 27 ايار/مايو. وسيغيب سواريز بالتالي عن النهائي، وعن المباراة الأولى في الكأس الموسم المقبل.

وكان برشلونة وصل الى النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، فخسر في 2014 امام ريال مدريد 1-2، وفاز في 2015 على اتلتيك بلباو 3-1، وفي 2016 على اشبيلية 2-0 بعد التمديد.

ويسعى برشلونة الى تحقيق الثلاثية الثانية في ثلاث سنوات، بعدما توّج بطلاً للدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا في 2015.