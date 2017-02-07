سيميوني: "برشلونة الأفضل في العالم"

وسيسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق المعجزة على ملعب النادي الكتالوني في لقائهما اليوم في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك، بعد أن خسر على ملعبه في مباراة الذهاب 1-2.

وقال سيميوني: "سأشعر بالرضا فقط إذا تأهلنا إلى النهائي".

ورفض المدرب الأرجنتيني التكهن بنتيجة المباراة، وأضاف قائلاً: "أحب الأمور الواقعية وليس ما سنقوله الآن، يمكنكم أن تسألوني ألف سؤال ولكن هذا لا يشغلني، برشلونة فريق قوي للغاية على ملعبه، المغامرات لم ترق لي يوماً".

وأعرب سيميوني عن أمنيته أن يرى فريقه في مباراة اليوم على الحالة، التي كان عليها في الشوط الثاني من مباراة الذهاب، واستطرد قائلاً: "نرغب في اللعب بنفس القوة، نسعى إلى تحقيق الشعور بالرضا عن أنفسنا، النتائج ستعتمد على ما نستطيع فعله".

وأشاد سيميوني بفريق برشلونة وإمكانياته الكبيرة، وقال: "إنه فريق قوي للغاية، إنه الأفضل في العالم على الأرجح، إنه مستعد لمواجهة أي فريق يحاول ممارسة الضغط أو اللجوء للهجمات المرتدة".