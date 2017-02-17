برشلونة يستأنف لدى "كاس" ضد إيقاف سواريز

ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني للعبة، الطلب المقدم من برشلونة وأيدت إيقاف اللاعب لمباراتين، بعد طرده لحصوله على إنذارين خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويعتمد برشلونة في طلب الاستئناف على التشكيك في قرار الحكم المثير للجدل بمنح سواريز الإنذار الثاني بداعي تدخله "بتهور" مع لاعب منافس.

ويأمل برشلونة في رفع الإيقاف عن مهاجمه الأوروغوياني أملاً في مشاركته بنهائي بطولة الكأس المقرر أمام ديبورتيفو ألافيس في 27 أيار/مايو المقبل.