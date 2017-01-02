اختباران متفاوتان في بداية السنة لريال وبرشلونة

على ملعب "سانتياغو برنابيو"، يأمل ريال بين جماهيره بمتابعة موسمه الجيد الذي تمكنه خلاله من تصدر ترتيب بطولة الدوري، وبدء سنة 2017 بأفضل طريقة من خلال الفوز على إشبيلية ثالث الترتيب.

ولن تكون مباراة الاربعاء سهلة على فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يتصدر بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب و4 عن إشبيلية الثالث، وله أيضاً مباراة مؤجلة. إلا أن التاريخ يقف إلى جانب النادي الملكي، إذ فاز بالمواجهات الستة الأخيرة التي جمعته في مسابقة بالكأس بخصمه الأندلسي.

وتعود المواجهة الأخيرة بين الطرفين في هذه المسابقة إلى موسم 2010-2011 حين فاز ريال ذهابا 1-صفر وإيابا 2-صفر، في طريقه للفوز باللقب. كما أن نادي العاصمة توج بلقبه الأول مع زيدان على حساب إشبيلية حين تغلب عليه 3-2 بعد التمديد في آب/أغسطس ضمن الكأس السوبر الأوروبية التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

كما خرج ريال منتصراً من المواجهات الـ8 الاخيرة التي جمعته بإشبيلية على "سانتياغو برنابيو" في مسابقتي الدوري والكأس المحليين، وهو لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ37 الأخيرة في كل المسابقات.

ويعول ريال كالعادة على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الحائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016.

وتخصص البرتغالي بالتسجيل في شباك إشبيلية (22 مرة).

وسيخوض ريال وإشبيلية ثلاث مباريات في أقل من أسبوعين، إذ يلتقيان الأربعاء في ذهاب الكأس، وفي 12 كانون الثاني/يناير في الاياب، وفي 15 منه لأول مباراة في الدوري في 2017.

وسيفتقد ريال الأربعاء جهود لاعبي خط الوسط لوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيفيتش اللذين أصيبا خلال كأس العالم للأندية التي أحرزها النادي الشهر الماضي في اليابان.

الكتالوني ضيفاً على الباسكي

وفي سان ماميس، يحل برشلونة الخميس ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بلباو في مواجهة صعبة على حامل اللقب.

وعلى رغم أن الكفة تميل لصالح برشلونة في المواجهات المباشرة في مختلف المسابقات (27 فوزاً و10 تعادلات و3 هزائم)، منها 3 انتصارات في نهائي الكأس، إلا أن بلباو دائماً ما يشكل عائقاً نفسياً للفرق الكبيرة، خصوصاً في الكأس التي أحرزها 23 مرة.

ولا يتفوق عليه في ذلك سوى النادي الكاتالوني (28 لقباً)، آخرها الموسم الماضي بفوزه على إشبيلية 2-صفر في الوقت الاضافي.

أما أتلتيكو مدريد، فيحل الثلاثاء ضيفاً على لاس بالماس في اعادة للاختبار الأخير لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الدوري، حين فاز بهدف ساول نيغويس في 17 كانون الأول/ديسمبر.

وضمنت الدرجة الثانية مقعداً لها في دور ربع النهائي لأن القرعة اوقعت ممثليها الكوركون وقرطبة في مواجهة بعضهما البعض.

ويلعب الثلاثاء أوساسونا مع إيبار، وفالنسيا مع سلتا فيغو، وديبورتيفو لا كورونيا مع ألافيس، ويلتقي الاربعاء ريال سوسييداد مع فياريال.