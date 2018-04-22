إنييستا يتصدر المشهد في الصحافة الإسبانية

ويتردد على نطاق واسع أن إنييستا (33 عاماً) في طريقه للانتقال إلى أحد الأندية الصينية، لينهي بذلك مسيرة مظفرة مع برشلونة حيث نشأ وتطور ليصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

وأبرزت الصحف الإسبانية الأحد مناشدتها لإنييستا على صفحاتها الأولى.

وكتبت صحيفة "آس" التي تعرف بتأييدها لريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، "أندريس انييستا كان روح برشلونة" في مباراة الأمس.

وكتب مدير الصحيفة ألفريدو ريلانو: "إنييستا تسلّم الكأس من يدي الملك، رفعها وتساءلنا جميعا لماذا (يريد أن) يرحل، يقدم مستوى كبيراً، كان اللاعب صاحب الدور الحاسم في فوز فريقه".

أما صحيفة "ماركا" المدريدية أيضاً فاعتبرت أن إنييستا هو "الامبراطور الأخير"، وأنّه قاد السبت أمسية "تاريخية لبرشلونة قبل مغامرته الصينية".

ورأت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن إنييستا هو "بطل أبدي".

وأتى نهائي السبت بعد ساعات من إعلان أبرز رعاة نادي تشونغكينغ الصيني إنّه "إيجابي" بشأن التعاقد مع إنييستا الذي كان من المتوقع أن ينهي مسيرته في برشلونة، بعدما وقّع معه العام الماضي "عقداً مدى الحياة".

وفضّل إنييستا في تصريحاته الليلية عدم تقديم أيّ تفاصيل، مكتفياً بالتأكيد أنّ "كل ما سأقوله هو إن القرار (سيعلن) هذا الأسبوع"، متابعاً "أعتقد أنّه واضح بعض الشيء، لكن سنرى".