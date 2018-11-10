كأس ليبرتادوريس: الأمطار ترجئ ذهاب النهائي إلى الأحد

وبحسب المنظمين، لم تسمح أرضية ملعب "بومبونيرا" بإقامة المباراة الأولى من مواجهة تاريخية مرتقبة بينهما.

وتقام مباراة الإياب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، على ملعب "مونومنتال" الذي استضاف نهائي مونديال الأرجنتين عام 1978.

ووصلت أسعار بطاقة الدخول لمباراة الذهاب، الى مستويات خيالية في السوق السوداء راوح بعضها ما بين خمسة آلاف و25 ألف دولار أميركي، علما أن السعر الأصلي هو 90 دولارا فقط!

ويعكس ذلك استئثار المباراة باهتمام كبير من جمهور الفريق المضيف بوكا، النادي الذي يقع مقره في الضاحية الأكثر شعبية في العاصمة، في مواجهة منافس يتمركز في إحدى الضواحي الراقية.

ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب المسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس، وهو يسعى لمعادلة الرقم القياسي لمواطنه إنديبنديينتي "ملك الكؤوس" صاحب 7 ألقاب. أما ريفر بلايت فيسعى الى التتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.

يذكر أنها المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتبارا من العام المقبل، على أن يقام النهائي الأول في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وسينال الفائز باللقب القاري شرف تمثيل أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في كانون الاول/ديسمبر المقبل.