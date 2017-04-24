كأس فرنسا: موناكو للثأر من سان جيرمان

وحسم باريس سان جيرمان الفصل الأول من معركته مع موناكو هذا الموسم وتوج بطلاً لمسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة بفوزه الكبير عليه 4-1 في المباراة النهائية في الأول من الشهر الجاري.

ويتنافس الفريقان بشراسة على صدارة الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويتصدر موناكو الترتيب برصيد 80 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن سان جيرمان، لكن لفريق الإمارة مباراة مؤجلة ضد سانت إتيان أرجئت من المرحلة الحادية والثلاثين، بسبب انشغاله بالمباراة النهائية لكأس الرابطة.

ويتميز موناكو عن غريمه هذا الموسم باستمرار حلمه الأوروبي بعد بلوغه نصف نهائي دوري الأبطال على حساب دورتموند الألماني بفوزه عليه 3-2 و3-1 ذهاباً وإياباً، مؤكداً نجاعته الهجومية محلياً وقارياً، في حين كان مشوار سان جيرمان توقف في الدور ثمن النهائي أمام برشلونة الإسباني.

ويتألق في صفوف موناكو مهاجماه الكولومبي راداميل فالكاو والشاب كيليان مبابي (18 عاماً) اللذان سجلا هدفي الفوز على ليون الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري، بعد أن كانا لعباً دوراً بارزاً في وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي للتلفزيون الفرنسي "كل شيء يمكن أن يتغير من مباراة إلى أخرى، وبالتالي يجب علينا معاودة العمل مباشرة لمباراتنا التالية".

وفي المواجهة الثانية في نصف النهائي، يلتقي انجيه مع غانغان.