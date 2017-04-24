لوف يفكر بماكس كروز

ورغم استبعاد لوف للاعب البالغ من العمر 29 عاما، من تشكيلة المنتخب في العام الماضي لأسباب انضباطية، يبدو أن المهاجم المتألق في الوقت الحالي عاد من جديد إلى حسابات المدير الفني.

ونقلت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" عن لوف قوله إن كروز يشكل "خيارا" أمامه لتشكيلة المنتخب التي تخوض كأس القارات.

ويعتزم لوف إراحة عدد من العناصر الأساسية للمنتخب في البطولة التي تقام بين 17 حزيران/يولنيو والثاني من تموز/يوليو 2017، والتي تتزامن مع بطولة أمم أوروبا للشباب (تحت 21 عاما).

وسجل كروز جميع الأهداف الأربعة التي فاز بها بريمن على إنغولشتات 4-2 مساء لسبت ضمن منافسات الدوري الألماني، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 13 هدفا، كما صنع للفريق 15 هدفا منذ نهاية الإجازة الشتوية للبوندسليغا.

وذكرت مجلة كيكر أن لوف أرسل رسالة نصية إلى كروز، يوم السبت الماضي، هنأه فيها على الرباعية (سوبر هاتريك).

ونقلت المجلة عن لوف قوله إن كروز قدم أداء هائلا أمام إنغولشتات وتألق في تحركاته وفنياته بشكل ملفت.

ولعب كروز 14 مباراة دولية، وكان آخر استدعاء له ضمن قائمة المنتخب الألماني، للمباراة أمام المنتخب الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، لكنه لم يشارك حينذاك في المباراة التي تزامنت مع هجمات إرهابية وقعت بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبدت مسيرته مع المنتخب قد انتهت بعدما استبعده لوف من قائمة الفريق لمباراتيه أمام منتخبي إيطاليا وإنكلترا في أذار/مارس 2016 لأسباب انضباطية.