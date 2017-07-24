كأس القارات 2017 نظيفة من المنشطات

وأعلن الاتحاد الدولي في بيان أن "كل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة خضعوا لفحوص الدم أو البول، قبل المسابقة أو خلالها. جاءت نتائج الفحوص الـ379 سلبية".

وأحرزت ألمانيا لقب كأس القارات بفوزها على تشيلي في المباراة النهائية في الثاني من تموز/يوليو، في المسابقة التي تشكل "بروفة" لكأس العالم التي تستضيفها روسيا السنة المقبلة.

وخلال كأس القارات التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع، جددت الصحف الإنكليزية الجدل حول المنشطات، بكشفها أن الفيفا فتح تحقيقا بشأن لاعبي المنتخب الروسي الذي خاضوا مونديال 2014، إضافة الى 11 لاعباً آخرين، لوجود شبهات بتناولهم المنشطات.

إلا أن رئيس اللجنة الروسية المنظمة لمونديال 2018 أليكسي سوروكين، اعتبر أن "لا أساس" لهذه الاتهامات. كما أكد الفيفا بدوره أن كل المشاركين في مونديال 2014 خضعوا لفحوص المنشطات قبل انطلاق البطولة وبعد المباريات وكانت النتائج سلبية.

وأشار الفيفا في حينه إلى أنه "يدرس دائماً الادعاءات" بخصوص لاعبي كرة القدم المذكورين في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، والذي أشار إلى وجود تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية في رياضات أبرزها رفع الأثقال وألعاب القوى، بين 2011 و2015.

وأبرز تقرير ماكلارين 11 حالة منشطات في كرة القدم الروسية، منها واحدة "للاعب كرة قدم أجنبي يلعب في الدوري الروسي".

وكشف تقرير المحقق الكندي وجود تنشط منظم في روسيا، ما أدى إلى حرمان أكثر من مئة من رياضييها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو الصيف الماضي.