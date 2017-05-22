كأس القارات: بدء وضع أرضية جديدة لملعب سان بطرسبورغ

وقال إيغور ليبيديف عضو الاتحاد الروسي لكرة القدم "إن أرضية جديدة من العشب بدأ زرعها في الملعب".

كذلك ذكر موقع فونتانكا الذي يعنى بأخبار المدينة، ان قسماً من أرضية الملعب المعروف باسم زينيت أرينا قد تم تبديلها.

وفي بداية أيار/مايو الحالي، نقلت مباراة مقررة بين ناديي زينيت سان بطرسبورغ وكراسوندار في الملعب الذي يستع لنحو 68 ألف متفرج، الى ملعب آخر لعدم التأثير على أرضية ملعب سان بطرسبورغ الذي يستضيف مباريات ضمن بطولة كأس القارات.

وكانت أعمال بناء الملعب بدأت في 2007، إلا أنها لم تنجز سوى في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد إخفاقات في احترام المواعيد وتزايد كبير في الميزانية المقررة أساسا.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الذي بلغت كلفته النهائية نحو 800 مليون دولار، مباريات ضمن كأس العالم 2017 في روسيا.