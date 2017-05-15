إعلان تشكيلة مبدئية لتمثيل روسيا في كأس القارات

استدعى ستانيسلاف شيرشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم اللاعب رومان نيوشتادير نجم شالكه الألماني سابقا ومدافع فناربخشة التركي حاليا وذلك ضمن القائمة الأولية للفريق استعدادا لبطولة كأس القارات التي تستضيفها روسيا الشهر المقبل.

وضمت القائمة 30 لاعباً جميعهم من اللاعبين بالدوري المحلي باستثناء رومان نيوشتادير كما ضمت القائمة لاعباً مجنساً آخر هو ماريو فيرنانديز لاعب خط وسط سيسكا موسكو الروسي.

وكان نيوشتادير، المولود في أوكرانيا والذي ينتمي لأصول ألمانية وروسية، حصل على الجنسية الروسية من أجل المشاركة مع المنتخب الروسي في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.

ويتعين على الطاقم التدريبي للمنتخب الروسي تقليص عدد اللاعبين في القائمة قبل السادس من حزيران/يونيو المقبل وهو الموعد النهائي لتقديم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس القارات إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .

وتقام فعاليات البطولة من 17 حزيران/يونيو إلى الثاني من تموز/يوليو المقبلين في أربع مدن روسية وذلك قبل عام واحد من استضافة روسيا لفعاليات بطولة كأس العالم 2018.