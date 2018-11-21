تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو عن كأس العالم القادمة "قطر 2022" مؤكداً أنه متطلع جداً ومتحمس لاستضافة قطر للمونديال القادم، حيث يتوقع أنه سيكون أفضل مونديال على الإطلاق، وهو أمر منطقي أن يكون كل مونديال قادم أفضل من سابقه على الصعيد التنظيمي نظراً لاكتساب الدول المنظمة للخبرات المتزايدة، ولكن على صعيد آخر أكثر أهمية فإن قطر تمتلك كل الإمكانيات لتقديم مونديال تاريخي.

وأكد إنفانتينو في السياق ذاته أن من أهم العوامل التي ستجعل قطر تنظم كأس عالم هي الأفضل على الإطلاق هو القرب للشديد لجميع الاستادات التي ستستضيف البطولة حيث أن أقصى مسافة زمنية بين الملعب والآخر لن تزيد عن ساعة وهو ما سيساعد الجماهير على حضور أكثر من مباراة في يوم واحد، بجانب أن قطر تمتلك بنية أساسية مثالية لتقديم مونديال متميز سيكون هو الأول في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى أن البطولة ستقام في مناخ مثالي تتراوح فيه درجة الحرارة بين 15 و25 درجة مئوية.

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