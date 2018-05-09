هاينكس يعلن نهاية الموسم المحلي لنوير

أكد مدرب بايرن ميونيخ الألماني يوب هاينكس الأربعاء أن الموسم المحلي لحارس مرماه مانويل نوير الغائب منذ أيلول/سبتمبر الماضي، انتهى ولن يشارك في آخر مباراتين لفريقه، وسط شكوك حول قدرته على الدفاع عن ألوان المنتخب الالماني في نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018.

وقال هاينكس لمجلة "كيكر" الألمانية "لن يلعب مانويل ضد شتوتغارت (في المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني السبت المقبل) ولن يخوض نهائي كأس ألمانيا" في 19 أيار/مايو ضد آينتراخت فرانكفورت.

وأتت هذه التصريحات غداة إعلان الحارس البالغ من العمر 32 عاماً، عن عدم تأكده مما إذا سيكون جاهزاً بنسبة مئة في المئة للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات المونديال (14 حزيران/يونيو - 15 تموز/يوليو)، والتي تسعى فيها ألمانيا للدفاع عن اللقب الذي أحرزته في البرازيل 2014.

وقال في تصريحات نقلتها عنه وكالة "سيد" الالمانية المرتبطة بوكالة فرانس برس، رداً على سؤال عن مدى جاهزيته للمونديال "لا أستطيع أن أقول أي شيء في الوقت الحالي. لا يمكن تصور المشاركة في هذه البطولة (المونديال) من دون تدريب".

وتابع على هامش تقديم القميص الجديد لبايرن للموسم المقبل "في ما يتعلق بتاريخ عودتي، فأنا لا أملك أي فكرة. لكنني سأتخذ القرار الصحيح بالنسبة إلي، إلى فريقي ومنتخب بلادي، وبالتالي من غير المجدي الضغط علي".

وعاود قائد المنتخب التمارين الشهر الماضي للمرة الأولى مع ناديه بعد غيابه منذ الصيف الماضي، في أعقاب تعرضه لكسر ثان في القدم اليسرى وخضوعه لعملية جراحية، ويخوض سباقاً مع الوقت للعودة الى جاهزيته البدنية قبل انطلاق منافسات المونديال الروسي.

وفي ظل حسم هاينكس عدم مشاركة نوير مع النادي البافاري قبل نهاية الموسم، تبقى أمام الحارس العملاق فرصة خوض مباراتين مع المنتخب، الأولى مع النمسا في 2 حزيران/يونيو او ضد السعودية في 8 منه، وذلك في الوديتين اللتين يخوضهما المانشافت قبيل انطلاق النهائيات.

ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف تشكيلته الرسمية المؤلفة من 23 لاعبا في 15 أيار/مايو الحالي، لكن بسبب الشكوك حول حالته البدنية، قد يضمه المدرب إلى المعسكر الإعدادي للمنتخب (من 23 الحالي إلى 7 حزيران/يونيو) برفقة الحراس الثلاثة الآخرين مارك اندريه تير شتيغن، برند لينو وكيفن تراب.

تير شتيغن البديل المحتمل

وحلت ألمانيا في المجموعة السادسة مع المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، وتخوض أول مباراة لها ضد المكسيك في 17 حزيران/يونيو.

وكان لوف عين نوير قائداً للمنتخب بعد اعتزال فيليب لام الذي رفع كأس العالم في مونديال 2014 قبل أن يعتزل اللعب دولياً.

وقام لوف بتجربة اكثر من حارس في غياب نوير، لكن يبدو أن تير شتيغن هو الأوفر حظا ليكون أساسياً بين الخشبات الثلاث في غياب نوير، لاسيما بعد العروض القوية التي قدمها هذا الموسم مع ناديه، وصيف العام الماضي في كأس القارات التي أقيمت في روسيا وأحرزت ألمانيا لقبها.

وعلى رغم أن الاهتمام الأكبر يتركز على نوير، الا ان لوف يواجه أيضا مخاوف بشأن لاعبين بارزين آخرين هما زميل الحارس في بايرن المدافع جيروم بواتنغ، ولاعب أرسنال الانكليزي مسعود أوزيل.

وأصيب بواتنغ في الفخذ خلال مباراة الذهاب ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في أواخر نيسان/أبريل الماضي، ويتوقع أن يغيب لفترة تمتد بين أربعة وستة أسابيع، بينما يعاني أوزيل من أوجاع في الظهر.