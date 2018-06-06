وسجل كل من روميلو لوكاكو (27) وإيدين هازار (38) ومروان فيلايني (92) أهداف المنتخب البلجيكي.

وغاب عن مصر مجدداً نجمها الأول محمد صلاح (25 عاماً)، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي وقارة أفريقيا، إذ يتعافى من إصابة قوية في الكتف الأيسر تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 أيار/مايو ضد ريال مدريد الإسباني (1-3).

ووصل صلاح إلى الاسكندرية الأربعاء بعد انتهاء علاجه في إسبانيا إثر اصابته، لقضاء إجازة عائلية قصيرة، قبل توجهه مع منتخب بلاده إلى روسيا في نهاية الأسبوع.

ويخوض المنتخب المصري غمار نهائيات كأس العالم في المجموعة الأولى رفقة منتخبات روسيا والأوروغواي والسعودية.

ويلعب منتخب الفراعنة مباراته الأولى في بلاد الدب الروسي أمام الأوروغواي يوم 15 يونيو/حزيران.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة بفوز بلجيكا على مصر ودياً 3-صفر

92: مروان فيلايني يدوّن الهدف الثالث للفريق البلجيكي

58: تريزيغيه يهدد شباك الحارس البلجيكي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب بلجيكا على مصر 2-صفر

38: هازار يسجل الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي (2-صفر)

27: لوكاكو يفتتح التسجيل لبلجيكا 1-صفر

بداية المباراة الودية بين مصر وبلجيكا

التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري

التشكيلة الأساسية للمنتخب البلجيكي

اخر اخبار المنتخب المصري :

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