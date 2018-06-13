مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم بث مباشر الآن على beIN SPORTS

- د 71 هدف ثالث لروسيا برأس البديل أرتيم دزيوبا الذي تطاول لكرة أحد نجوم المباراة جولوفين.

- بيتزي يزج بفهد المولد ويخرج عبد الله عطيف في الدقيقة 64.

لاعب خط الوسط الموهوب ألان دزاغويف سيخضع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي بسبب إصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها في الشوط الأول.

- 56 فرصة خطيرة للمنتخب السعودي، كرة عرضية تابعها السهلاوي لكن الجاسم لك يصل إليها.

- د 52 نجم سبارتاك موسكو ساميدوف يسدد كرة قوية لكنها تمر بسلام على المرمى السعودي.

- انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بتقدم روسي صريح ومستحق 2-0.

- هدف ثان لروسيا د 43 بعد بناء صحيح للهجمة، تلاه تردد واضح من دفاع السعودية. تشيرشيف يحرز الهدف الثاني، مستغلاً تمريرة زوبنين.

- د 35 مطالبة روسية بركلة جزاء إثر تدخل مدافع السعودية أسامة هوساوي على جولوفين.

هدف روسيا جاء من أول تسديدة على المرمى من الجانبين

- د 23 تبديل اضطراري للمنتخب الروسي بخروج دزاغويف ودخول لاعب فياريال الإسباني دينيس تشيرشيف.

- د 21 أول تواجد حقيقي للمنتخب السعودي كان عن طريق هجمة مرتدة قادها ياسر الشهراني ورفعها للسهلاوي لكن المدافع الروسي كوتبوف سبقها إليها.

- د 15 روسيا تتابع ضغطها وعبد الله المعيوف ينقذ هدف محقق بكرة من دزاغويف غير مسارها أسامة هوساي (الإعادة أظهرت تسلل روسي واضح).

- هدف روسي عن طريق يوري غازينسكيي في الدقيقة 12، بعد راسية مركزة تلقاها تمريرتها من جولوفين.

- الدقيقة 7 بعد أن بدأ المنتخب السعودي يدخل بالأجواء، تعرض مرماه لهجمة مرتدة كادت أن تكون خطيرة لكن الدفاع السعودي صاحٍ.

- بداية المباراة بضغط روسي متوقع بحماس من جماهير ملعب لوجنيكي.

- المباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية ستضم المنتخبين الأبعد في الترتيب في كأس العالم 2018! (السعودية 67 وروسيا 70)، هذا يحدث بالتأكيد لأول مرة في بطولة كأس العالم.

- السعودية أول منتخب آسيوي وعربي يلعب مباراة الافتتاح.

- ستلعب روسيا الافتتاح للمرة الثانية بعد 1970 (باسم الاتحاد السوفيتي)