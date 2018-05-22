كأس العالم روسيا FIFA 2018: ميسي يلتحق بتدريبات المنتخب الأرجنتيني

وبعدما حطت به الطائرة في مطار إيزيزا، توجه ميسي مباشرة إلى معسكر تدريبات الاتحاد الأرجنتيني حيث حضر تمرينا مع زملائه بعد ظهر اليوم بإشراف المدرب خورخي سامباولي.

ولم يخض ميسي هداف الدوري الإسباني برصيد 34 هدفا سوى 20 دقيقة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ريال سوسييداد (1-صفر) في الدوري.

وكان اللاعبون باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، جيوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويلفريد كاباييرو (تشيلسي الإنكليزي)، سيرخيو روميرو وماركوس روخو (كلاهما مانشستر يونايتد الإنكليزي)، بالإضافة إلى كريستيان بافون (بوكا جونيورز) وصلوا إلى مقر التدريبات الاثنين ليلتحقوا بمجموعة كانت بدأت التدريبات منذ الثلاثاء الماضي، تضم إدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنكليزي) مانويل لانزيني (وست هام الإنكليزي)، خافيير ماسكيرانو (هيبي فورتشن الصيني) ونيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي).

ويخوض المنتخب الأرجنتيني أول مباراة رسمية له في النهائيات العالمية في 16 حزيران/يونيو ضد أيسلندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كرواتيا ونيجيريا.

