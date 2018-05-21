كأس العالم روسيا 2018: إيكاردي خارج تشكيلة الأرجنتين

وتوج إيكاردي هدافاً للدوري الإيطالي برصيد 29 هدفاً بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

وكان إيكاردي أحد 12 لاعباً استُبعدوا من التشكيلة الأولية التي كان أعلنها سامباولي الأسبوع الماضي قبل أن يقلصها اليوم إلى 23 لاعبا.

ويقود المنتخب الارجنتيني نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي وبعض أبرز الوجوه أمثال آنخل دي ماريا من باريس سان جيرمان الفرنسي وسيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي الإنكليزي.

وتلعب الأرجنتين في مونديال روسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا ونيجيريا وآيسلندا.

- لحراسة المرمى: سيرخيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، ويلي كاباييرو (تشلسي الإنكليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)

- للدفاع: ماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، غابريال مركادو (اشبيلية الاسباني)، فيديريكو فازيو (روما الايطالي)، نيكولاس تاغلافيكو (اياكس امستردام الهولندي)، ادواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، ماركوس اكونيا (سبورتينغ البرتغالي)، كريستيان انسالدي (تورينو الايطالي)، خافيير ماسشيرانو (هيبي فورتشون الصيني).

- للوسط: لوكاس بيليا (ميلان الايطالي)، ايفر بانيغا (اشبيلية الاسباني)، انخل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو (باريس سان جرمان الفرنسي)، مانويل لانزيني (وست هام يونايتد الانكليزي)، ماكسيميليانو ميزا (انديبندينتي)، كريستيان بافون (بوكا جونيورز).

- للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، غونزالو هيغواين وباولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)،