"طيف" المونديال يخيم على شوارع موسكو !

محمد أنور قلمامي - موسكو

تصوير - سامر الرجال

أعلنت الجماهير المتوافدة على روسيا الاتحادية عن ضربة البداية لكأس العالم روسيا FIFA 2018 قبل افتتاحها رسمياً غداً الخميس عبر مباراة الدولة المضيفة مع السعودية انطلاقاً من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي على أرضية ملعب "لوجنيكي".

وغصت شوارع العاصمة الروسية موسكو التي ستقص شريط البطولة بأنصار المنتخبات المشاركة في البطولة الأهم على مستوى العالم.

وكانت الأجواء حماسيةً للغاية بفضل الأهازيج اللاتينية التي رددتها خصوصاً جماهير الأرجنتين وبيرو التي توافدت بأعداد ملفتة على روسيا.

ويبدو أن البطولة العالمية ستشهد نجاحاً جماهيرياً كبيراً إذ أن أعداد الجماهير ارتفعت بشكل كبير اليوم مما يوحي بأن النسخة الحادية والعشرين من المونديال ستكون استثنائية.

وفيما يلي بقية الصور الحصرية التي التقطتها عدستنا اليوم من مناطق متفرقة من العاصمة الروسية موسكو :