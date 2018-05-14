ديبالا وإيكاردي ضمن التشكيلة الأولية للأرجنتين

خلت التشكيلة الأولية التي أعلنها مدرب الأرجنتين خورخي سامباولي لنهائيات كأس العالم في كرة القدم روسيا 2018 من المفاجآت، وقد ضمت هدّاف مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويورو الذي يتعافى من إصابة أنهت موسمه مع ناديه.

وشارك أغويورو للمرة الأخيرة مع سيتي في الشوط الثاني من مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول (1-2) في 10 نيسان/أبريل الماضي، قبل أن ينتهي موسمه بسبب إصابة عانى منها منذ آذار/مارس.

وعلى رغم تفاؤل مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا الذي قاد الـ"سيتيزينس" إلى لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، بحظوظ أغويرو بأن يكون مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الذي ينطلق في 14 حزيران/يونيو ، بدا طبيب الاتحاد الأرجنتيني هوميرو داغوستينو أكثر حذراً بهذا الشأن.

وقال داغوستينو الشهر الماضي لقناة أرجنتينية "لن يكون أغويرو 100% بكامل لياقته البدنية في ظل الوقت القليل المتوفر له للتحضير لكأس العالم".

وتلعب الأرجنتين أولى مبارياتها في 16 حزيران/يونيو ضد أيسلندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا ونيجيريا.

وقد ضمت تشكيلة سامباولي أيضاً نجمي يوفنتوس وانتر ميلان الإيطاليين باولو ديبالا وماورو إيكاردي.

وكشف سامباولي في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في إيزيزا بالقرب من بوينوس أيرس، أنه سيعلن عن التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعباً في 21 أيار/مايو الحالي.

وإلى جانب النجوم التقليديين، وعلى رأسهم ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) وأنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ضمت التشكيلة المخضرم خافيير ماسكيرانو على رغم انتقاله من برشلونة إلى الدوري الصيني، والنجم الواعد في سان جيرمان جيوفاني لو سيلسو (22 عاماً).

وفي المقابل، غاب المخضرم كارلوس تيفيز الذي يواصل عروضه المتواضعة رغم عودته من الصين والتحاقه ببوكا جونيورز.

وهنا التشكيلة الأولية:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، ناهويل غوزمان (تيغريس المكسيكي)، ويلي كاباييرو (تشلسي الإنكليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت).

دفاع: راميرو فونيس موري (إيفرتون الإنكليزي)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، غابريال مركادو (إشبيلية الإسباني)، فيديريكو فازيو (روما الإيطالي)، نيكولاس تاغلافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، إدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، ماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي)، كريستيان إنسالدي (تورينو الإيطالي)، جيرمان بيتسيلا (فيورنتينا الإيطالي).

الوسط: خافيير ماسكيرانو (هيبي فورتشون الصيني)، لوكاس بيليا (ميلان الإيطالي)، إيفر بانيغا وغيدو بيتزارو (إشبيلية الإسباني)، لينادرو باريديس (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، أنخل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إنزو بيريز (ريفر بلايت)، مانويل لانزيني (وست هام يونايتد الإنكليزي)، بابلو بيريز وكريستيان بافون (بوكا جونيورز)، ماكسيميليانو ميزا (إنديبندينتي)، ريكاردو سنتوريون (راسينغ)، رودريغو باتاليا (سبورتينغ البرتغالي).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، غونزالو هيغواين وباولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، ماورو إيكاردي (إنتر ميلان الإيطالي)، دييغو بيروتي (روما الإيطالي).