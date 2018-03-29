فادي طنّوس
قرعة كأس العالم "روسيا 2018" أفرزت عن مجموعات متفاوتة، إذ وقع المنتخب المغربي في مجموعة الموت (المجموعة الثانية)، في مواجهة البرتغال، إسبانيا، وإيران، في حين سنشهد مواجهة عربية - عربية بين مصر والسعودية اللذان جمعتهما المجموعة الأولى إلى جانب روسيا صاحبة الضيافة والأوروغواي، أما تونس فستلعب مع بلجيكا وبنما وإنكلترا ضمن المجموعة السابعة.
القنوات الناقلة لمباريات كاس العالم 2018
جدول مجموعات كأس العالم روسيا 2018
جدول مباريات كأس العالم 2018
في ما يأتي جدول برنامج مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2018 التي تقام الصيف المقبل في روسيا، بعد سحب القرعة الجمعة في موسكو، مع ذكر ملعب المدينة المضيفة والتوقيت:
|
المباراة
|
الملعب
|
التوقيت
|
روسيا - السعودية
|
لوزنيكي - موسكو
|
الخميس 14 حزيران/يونيو 2018
|
مصر - أوروجواي
|
إيكاتيرينبرغ آرينا
|
الجمعة 15 حزيران/يونيو 2018
|
المغرب - إيران
|
سان بطرسبرغ
|
الجمعة 15 حزيران/يونيو 2018
|
البرتغال - إسبانيا
|
استاد فيشت - سوتشي
|
الجمعة 15 حزيران/يونيو 2018
|
فرنسا - أستراليا
|
سان بطرسبرغ
|
السبت 16 حزيران/يونيو 2018
|
الأرجنتين - آيسلندا
|
كازان
|
السبت 16 حزيران/يونيو 2018
|
بيرو - الدنمارك
|
موردوفيا آرينا - سارانسك
|
السبت 16 حزيران/يونيو 2018
|
كرواتيا - نيجيريا
|
كالينينغراد
|
السبت 16 حزيران/يونيو 2018
|
كوستاريكا - صربيا
|
سامارا آرينا
|
الأحد 17 حزيران/يونيو 2018
|
ألمانيا - المكسيك
|
لوزنيكي - موسكو
|
الأحد 17 حزيران/يونيو 2018
|
البرازيل - سويسرا
|
روستوف آرينا
|
الأحد 17 حزيران/يونيو 2018
|
السويد - كوريا الجنوبية
|
نوفغورود
|
الإثنين 18 حزيران/يونيو 2018
|
بلجيكا - بنما
|
استاد فيشت - سوتشي
|
الإثنين 18 حزيران/يونيو 2018
|
تونس - إنجلترا
|
فولغوغراد آرينا
|
الإثنين 18 حزيران/يونيو 2018
|
كولومبيا - اليابان
|
موردوفيا آرينا - سارانسك
|
الثلاثاء 19 حزيران/يونيو 2018
|
بولندا - السنغال
|
استاد سبارتاك - موسكو
|
الثلاثاء 19 حزيران/يونيو 2018
|
روسيا - مصر
|
سان بطرسبرغ
|
الثلاثاء 19 حزيران/يونيو 2018
|
البرتغال - المغرب
|
لوزنيكي - موسكو
|
الأربعاء 20 حزيران/يونيو 2018
|
أوروجواي - السعودية
|
روستوف آرينا
|
الأربعاء 20 حزيران/يونيو 2018
|
إيران - إسبانيا
|
كازان آرينا
|
الأربعاء 20 حزيران/يونيو 2018
|
الدنمارك - أستراليا
|
سامارا آرينا
|
الخميس 21 حزيران/يونيو 2018
|
فرنسا - بيرو
|
إيكاتيرينبرغ آرينا
|
الخميس 21 حزيران/يونيو 2018
|
الأرجنتين - كرواتيا
|
نوفغورود
|
الخميس 21 حزيران/يونيو 2018
|
البرازيل - كوستاريكا
|
سان بطرسبرغ
|
الجمعة 22 حزيران/يونيو 2018
|
نيجيريا - آيسلندا
|
فولغوغراد آرينا
|
الجمعة 22 حزيران/يونيو 2018
|
صربيا - سويسرا
|
كالينينغراد
|
الجمعة 22 حزيران/يونيو 2018
|
بلجيكا - تونس
|
استاد سبارتاك - موسكو
|
السبت 23 حزيران/يونيو 2018
|
كوريا الجنوبية - المكسيك
|
روستوف آرينا
|
السبت 23 حزيران/يونيو 2018
|
ألمانيا - السويد
|
استاد فيشت - سوتشي
|
السبت 23 حزيران/يونيو 2018
|
إنجلترا - بنما
|
نوفغورود
|
الأحد 24 حزيران/يونيو 2018
|
اليابان - السنغال
|
إيكاتيرينبرغ آرينا
|
الأحد 24 حزيران/يونيو 2018
|
بولندا - كولومبيا
|
كازان آرينا
|
الأحد 24 حزيران/يونيو 2018
|
أوروجواي - روسيا
|
سامارا آرينا
|
الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018
|
السعودية - مصر
|
فولغوغراد آرينا
|
الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018
|
إيران - البرتغال
|
موردوفيا آرينا - سارانسك
|
الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018
|
إسبانيا - المغرب
|
كالينينغراد
|
الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018
|
الدنمارك - فرنسا
|
لوزنيكي - موسكو
|
الثلاثاء 26 حزيران/يونيو 2018
|
أستراليا - بيرو
|
استاد فيشت - سوتشي
|
الثلاثاء 26 حزيران/يونيو 2018
|
نيجيريا - الأرجنتين
|
سان بطرسبرغ
|
الثلاثاء 26 حزيران/يونيو 2018
|
آيسلندا - كرواتيا
|
روستوف آرينا
|
الثلاثاء 26 حزيران/يونيو 2018
|
المكسيك - السويد
|
إيكاتيرينبرغ آرينا
|
الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018
|
كوريا الجنوبية - ألمانيا
|
كازان آرينا
|
الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018
|
صربيا - البرازيل
|
استاد سبارتاك - موسكو
|
الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018
|
سويسرا - كوستا
|
نوفغورود
|
الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018
|
اليابان - بولندا
|
فولغوغراد آرينا
|
الخميس 28 حزيران/يونيو 2018
|
السنغال - كولومبيا
|
سامارا آرينا
|
الخميس 28 حزيران/يونيو 2018
|
بنما - تونس
|
موردوفيا - سارانسك
|
الخميس 28 حزيران/يونيو 2018
|
إنجلترا - بلجيكا
|
لينين غراد
|
الخميس 28 حزيران/يونيو 2018
مباريات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم 2018
- السبت 30 حزيران/يونيو -
دور الـ 16
(14,00) أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (قازان) (المباراة 1)
(18,00) أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (سوتشي) (المباراة 2)
- الأحد 1 تموز/يوليو -
(14,00) أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (لوجنيكي) (المباراة 5)
(18,00) أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (نوفغورود) (المباراة 6)
- الاثنين 2 تموز/يوليو -
(14,00) أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (سامارا) (المباراة 3)
(18,00) أول المجموعة السابعة - ثاني المجموعة الثامنة (روستوف-اون-دون) (المباراة 4)
- الثلاثاء 3 تموز/يوليو -
(14,00) أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (سان بطرسبورغ) (المباراة 7)
(18,00) أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (سبارتاك) (المباراة 8)
- الجمعة 6 تموز/يوليو -
ربع النهائي
(14,00) الفائز في المباراة 1 - الفائز في المباراة 2 (نوفغورود) (ربع النهائي 1)
(18,00) الفائز في المباراة 3 - الفائز في المباراة 4 (سبارتاك) (ربع النهائي 2)
- السبت 7 تموز/يوليو -
(14,00) الفائز في المباراة 7 - الفائز في المباراة 8 (سامارا - ربع النهائي 3)
(18,00) الفائز في المباراة 5 - الفائز في المباراة 4 (قازان - ربع النهائي 4)
- الثلاثاء 10 تموز/يوليو -
نصف النهائي
(18,00) الفائز في ربع النهائي 1 - الفائز في ربع النهائي 2
(سان بطرسبورغ)
- الأربعاء 11 تموز/يوليو -
(18,00) الفائز في ربع النهائي 3 - الفائز في ربع النهائي 4 (لوجنيكي)
- السبت 14 تموز/يوليو -
(14,00) مباراة تحديد المركز الثالث (سان بطرسبرغ)
- الأحد 15 تموز/يوليو -
(15,00) المباراة النهائية على ملعب لوجنيكي في موسكو
تغطية وقائع سحب "قرعة كأس العالم روسيا 2018" لحظة بلحظة:
مجموعة مصر في كأس العالم 2018: روسيا، السعودية، مصر والاوروغواي
المجموعة الثامنة: بولندا، السنغال، كولومبيا واليابان
المجموعة السابعة: بلجيكا، بنما، تونس وإنكلترا
المجموعة السادسة: ألمانيا، المكسيك، السويد وكوريا الجنوبية
مجموعة تونس في كأس العالم 2018: بلجيكا، بنما، تونس وإنكلترا
المجموعة الخامسة: البرازيل، سويسرا، كوستاريكا، وصربيا
المجموعة الرابعة: الأرجنتين، إيسلندا، كرواتيا، ونيجيريا
المجموعة الثالثة: فرنسا، أستراليا، البيرو، والدنمارك
مجموعة المغرب في كأس العالم 2018: البرتغال، إسبانيا، المغرب وإيران
المجموعة الثانية: البرتغال، إسبانيا، المغرب وإيران
المجموعة الأولى: روسيا، السعودية، مصر الأوروغواي.
بدء عملية القرعة
- تقديم ضيوف القرعة الذين سيشاركون بعملية السحب بالإضافة إلى مقدمي القرعة هداف كأس العالم 1986 الإنكليزي غاري لينكير والإعلامية الروسية ماريا روماندايا
- عرض فيديو خاص بالبطولات السابقة
- افضل هداف في تاريخ كأس العالم وحامل لقب البطولة الألماني ميروسلاف كلوزه يسلم كأس العالم إلى روسيا
- بدء العروض الفنية المصاحبة لسحب القرعة
- رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يلقي كلمة بالمناسبة
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة الافتتاح
- انطلاق حفل سحب قرعة كأس العالم
-انطلاق الأستوديو التحليلي المرافق لفعاليات سحب قرعة كاس العالم "روسيا 2018"، يقدمه الزميل أيمن جادة، ويرافقه فيه كل من الزملاء محمد أبو تريكة، يوسف شيبو، طارق ذياب وفيصل الدخيل.
- بيليه، رونالدو، رونالدينيو علي دائي واخرون من أبرز ضيوف احتفال سحب القرعة
- الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا يؤكد حضوره لحفل القرعة بعد تعافيه من وجع في الكتف