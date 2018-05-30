المنتخب الألماني يتابع تحضيراته وينتظر عودة مانويل نوير

مدرب حراس المرمى للمانشافت "أندرياس كوبكه" أكد وجود نوير ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب في المباراة الودية ضد النمسا وذلك أثناء المعسكر التدريبي في إيطاليا.

يتابع بطل العالم المنتخب الألماني تحضيراته لكأس العالم في روسيا وذلك في معسكره التدريبي في إيطاليا، وتتحسن وتيرة الحارس مانويل نوير في التمارين حيث اجرى المزيد من التدريبات الخاصة ومن المتوقع أن يعود حارس مرمى بايرن ميونيخ بعد تسعة أشهر من الغياب بسبب الإصابة وذلك يوم السبت المقبل في المواجهة الودية مع المنتخب النمساوي.

في المقابل فمايسترو خط وسط المانشافت توني كروس لن يخوض اختبار النمسا لمنحه قسطا من الراحة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد أمام ليفربول.

هذا وسيتابع رجال المدرب يواخيم لوف جدولهم التحضيري بلقاء المنتخب السعودي في الثامن من الشهر القادم.

يذكر أن المنتخب الألماني سيقص شريط حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة المكسيك ضمن منافسات المجموعة السادسة إلى جانب السويد وكوريا الجنوبية.

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