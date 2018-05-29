كشف أحد المعالجين الفيزيائيين في نادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم، ان نجمه المصري المصاب محمد صلاح قد يغيب لما بين "ثلاثة وأربعة أسابيع"، ما قد يهدد بشكل جدي مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم FIFA 2018.

وتعرض محمد صلاح (25 عاما) لإصابة خطرة في الكتف الأيسر خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الاسباني (1-3) السبت، ما أثار مخاوف من غيابه عن منتخب بلاده في مونديال روسيا (14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو).

وفي حين لم يحدد النادي مدة الغياب المتوقعة لصلاح، أكد اللاعب الأحد انه "واثق" من امكانية التحاقه بالمنتخب المصري، بينما كشف الاتحاد المحلي امس ان صلاح سينتقل الى اسبانيا لتمضية فترة علاج.

واليوم، نقلت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن المعالج الفيزيائي روبن بونس ان محمد صلاح سيحتاج الى ما بين "ثلاثة وأربعة أسابيع" للتعافي.

أضاف معالج النادي الانكليزي ان محمد صلاح، هداف الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم وأفضل لاعب فيه، "حزين جراء ما جرى الا انه مركز تماما على التعافي وتبيان متى في امكانه ان يكون جاهزا".

أضاف "بالمبدأ ستكون (الفترة) بين ثلاثة وأربعة أسابيع، الا اننا سنحاول ان نقلص هذه المواعيد، هذا هو الهدف الكبير".

وفي حال امتدت فترة التعافي ثلاثة أسابيع، لن يتمكن صلاح من العودة قبل 19 حزيران/يونيو، بينما ستبقيه فترة الأربعة أسابيع غائبا حتى 26 منه.

وأوقعت قرعة المونديال مصر في المجموعة الأولى مع روسيا المضيفة والأوروغواي والسعودية. ويخوض المنتخب المصري مباراته الأولى في 15 حزيران/يونيو، والأخيرة في الدور الأول في 25 منه.

وخرج محمد صلاح من أرض الملعب الأولمبي في كييف مساء السبت، متألما وباكيا بعد سقوطه أرضا واصابته في الكتف الأيسر اثر احتكاك مع قائد ريال سيرخيو راموس. وأكد صلاح في تغريدة له عبر "تويتر" الأحد، "كانت ليلة صعبة جدا، الا انني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من انني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين".

أضاف "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج اليها".

ويعول المصريون بشكل كبير على صلاح لقيادة منتخب بلاده في المشاركة الثالثة له في تاريخه في كأس العالم، والأولى منذ 1990.



It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018

وكان رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة قد أعرب عن ارتياح بعثة المنتخب من نتائج الفحوصات التي أجريت لمحمد صلاح.

أعرب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم عن ارتياح بعثة المنتخب الوطني للنتيجة التي انتهت إليها فحوصات محمد صلاح ووجه الجهاز الإداري والطبي للمنتخب بمواصلة التنسيق مع ليفربول للاتفاق على البرنامج العلاجي لصلاح وبذل كل المحاولات الممكنة للحاق اللاعب بالمباراة الأولى في كأس العالم. pic.twitter.com/cxYIeTUnxx — EFA.eg (@EFA) May 27, 2018

وعلّق راموس فجر الأحد على ما جرى بينه وبين صلاح، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" باللغتين الإنكليزية والإسبانية.

وقال "أحياناً ترينا كرة القدم جانبها الجيد، وفي أحيان أخرى ترينا الجانب السيء. قبل كل شيء، نحن زملاء محترفون"، متمنياً للنجم المصري الشفاء العاجل، ومضيفاً أن "المستقبل ينتظرك".

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018

وبدا خلال الاحتكاك وكأن راموس تعمد لف ذراعه حول ذراع صلاح، قبل أن يقوم بإسقاطه أرضاً والسقوط فوقه. ولم يحتسب حكم المباراة الصربي ميلوراد مازيتش أي خطأ في الاحتكاك.

ورأى النجم المصري السابق محمد أبو تريكة إن ما قام به راموس هو "جريمة".

وقال أبو تريكة الأحد عبر حسابه على "تويتر" إن صلاح "هو نسر العلم المصري ولا يصح أن يتواجد العلم المصري في روسيا بدون نسره. محمد صلاح هو ملهمنا سيتجاوز كل حاجة في سبيل فرحتنا".

هو نسر العلم المصري ولا يصح أن يتواجد العلم المصري في روسيا بدون نسره .محمد صلاح هو ملهمنا سيتجاوز كل حاجة في سبيل فرحتنا حفظه الله وحفظ مصر — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 27, 2018

وقدم محمد صلاح موسماً رائعاً سجل خلاله 44 هدفاً في مختلف المسابقات، وتصدر هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز مع 32 هدفاً، محطماً بذلك الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم من 38 مباراة. كما اختير أفضل لاعب في "البريمييرليغ" من قبل رابطة اللاعبين ورابطة الدوري ومحرري كرة القدم.

وكان محمد صلاح قد اختير أيضاً كأفضل لاعب افريقي لعام 2017، لاسيما بعد دوره الحاسم في قيادة منتخب بلاده إلى المونديال.