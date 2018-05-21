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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

نيمار يلتحق بمقر تدريب منتخب البرازيل

بدأت تحضيرات منتخب البرازيل رسميا لخوض غمار كأس العالم روسيا 2018 اليوم الاثنين مع وصول النجم نيمار برفقة عدد من اللاعبين الى مقر التدريب في غرانجا كوماري في تيريسيبوليس بالقرب من ريو دي جانيرو.

AFP

 

ووصل نيمار الى مقر التدريب بطائرة هيليكوبتر مصطحبا معه زميله في باريس سان جرمان ثياغو سيلفا ودوغلاس كوستا وريناتو اغوستو.

وكان اول الواصلين مدافع باريس سان جرمان ماركينيوس قبل ان يلحق به فريد، فيليبي لويس، دانيلو، غابريال جيزوس، باولينيو، ادرسون وفاغنر، ويليان، فرناندينيو  وجيروميل.

وبحسب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، فان ثلاثة لاعبين سينضمون الى هؤلاء غدا الثلاثاء وهم اليسون وفيليبي كوتينيو وميراندا الذين خاضوا اخر مبارياتهم في صفوف فرقهم الاحد.

وسيكتمل نصاب المنتخب البرازيلي في 28 ايار/مايو بعد انضمام مارسيلو وكازيميرو (ريال مدريد) وروبرتو فيرمينيو (ليفربول) بعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري ابطال اوروبا السبت المقبل في كييف.

وسينضم الثلاثي الى صفوف المنتخب في لندن حيث سيتابع السيليساو تدريباته قبل التوجه الى روسيا.

وقال لاعب وسط شاختار دانييتسك فريد في شريط فيديو مصور على موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "انه شعور بالفرح والاعتراف بالعمل الجيد الذي قمنا به. لقد تم اختيارنا لتمثيل بلادنا وهو فخر كبير التواجد هنا في غرانجيا كوماري".

وتبدأ التمارين رسميا الاربعاء في حين سيخصص اليومان الاولان للفحوصات الطبية والتدريبات في قاعة مقفلة.

يذكر ان البرازيل تلعب في النهائيات في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات كوستاريكا وسويسرا وصربيا.                 

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